Disney może zapomnieć o "X-Men" i "Avatarach"?

Stało się. Wkrótce po tym, jak sąd federalny zezwolił na zakup TimeWarnera przez AT&T, gigant medialny Comcast ogłosił chęć odkupienia od 21st Century Fox większości jego stanu posiadania. Oferta jest o wiele bardziej kusząca, niż to wcześniej spekulowano. Comcast chce bowiem zapłacić aż 65 miliardów dolarów.Przypomnijmy, że zarząd 21st Century Fox jeszcze w tamtym roku zgodził się sprzedać większość tego, co posiada, Disneyowi. Akcjonariusze mają głosować nad przyjęciem tej umowy 10 lipca. Jednak jest ona zdecydowanie mniej korzystna. Po pierwsze jej wartość wynosi zaledwie 52,4 mld dolarów. Po drugie Disney oferuje tę kwotę w akcjach, a wartość tych jest zmienna. Tymczasem Comcast oferuje pieniądze.Comcast chce być nowym właścicielem wytwórni 20th Century Fox (producenta m. in. ekranizacji komiksów Marvela i) oraz Fox Searchlight (), kanały telewizyjne, w tym FOX (), FX i National Geography. Comcast zainteresowane jest też udziałami 21st Century Fox w amerykańskiej platformie Hulu i europejskim gigancie Sky.Zarząd 21st Century Fox na razie nie podjął żadnej decyzji w sprawie nowej oferty. Trzeba jednak pamiętać, że Comcast był pierwszym wyborem Murdochów, kiedy zaczęto rozważać sprzedaż. Do podpisania umowy nie doszło z obawy, że kontrakt zostanie potraktowany przez Departament Sprawiedliwości podobnie jak to było z umową AT&T i TimeWarnera, czyli spróbuje ją zablokować.Comcast nie czeka na stanowisko zarządu i zwrócił się bezpośrednio do akcjonariusz 21st Century Fox nawołując, by 10 lipca odrzucili ofertę Disneya.Na razie nie ma reakcji ze strony Disneya. Niektórzy analitycy przewidują, że Bob Iger zgłosi nową ofertę, która będzie równie atrakcyjna lub jeszcze atrakcyjniejsza od tego, co proponuje Comcast.Comcast to jeden z największych medialnych koncernów świata. Już teraz jest właścicielem NBCUniversal (do którego należy m.in. stacja NBC, studio Universal Pictures oraz studio animacji Illumination Entertaiment, a także DreamWorks Animation).