Disney nie jest studiem dla czarnoskórych reżyserów

Uniwersytet Południowej Kalifornii zaprezentował wyniki analizy przeprowadzonej w ramach Annenberg's Media, Diversity & Social Change Initiative. Sprawdza ona, jaki udział w tworzeniu największych przebojów kinowych mają reżyserzy nie będący białymi mężczyznami. Dane te okazały się miażdżące dla wytwórni Walta Disneya.Badacze przejrzeli listy najbardziej kasowych filmów ostatniej dekady. Zaczynając od roku 2007 roku brali pod uwagę Top 100 każdego roku i sprawdzali, kto stał za kamerą znajdujących się na liście tytułów. Czy była to kobieta, reżyser(ka) afroamerykańskiego czy też azjatyckiego pochodzenia. Okazało się, że na 1000 zbadanych filmów tylko 44 wyreżyserowały kobiety. 56 filmów nakręcili Afroamerykanie, a 33 twórcy azjatyckiego pochodzenia.Badacze rozbili powyższe wyniki na poszczególne wytwórnie. I okazało się, że w badanym okresie studio Disneya nie miało ani jednego filmów w rocznym Top 100, który byłby wyreżyserowany przez czarnoskórą osobę. Najlepiej pod tym względem wypadło Lionsgate z 16 tytułami.Jeśli chodzi o azjatyckich twórców, to tu najgorzej prezentuje się Lionsgate (jeden film), a najlepiej Universal Pictures (10). Jeśli chodzi o kobiety, to najchętniej duże projekty powierza im Warner Bros. (10), najrzadziej czynią to Paramount i Lionsgate (3).Disney oczywiście braki za kamerą nadrabia przed nią powierzając wiele ważnych ról czarnoskórym aktorom. Studio zamierza też w kolejnych latach zwiększyć różnorodność twórców. Już dwa projekty zostały przekazane czarnoskórym reżyserom. Są to: Ryan Coogler ) i Ava DuVernay ).Oto wyniki analizy: