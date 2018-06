Disney odpowiada za klapę "Hana Solo"? Koniec spin-offów?

3 2 1



Miesiąc temu rozpoczął się podbój kin przez. Jak się okazało, był to podbój nieudany. Widowisko wciąż nie przekroczyło 200 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych (obecnie 196,2 mln). Zaś z reszty świata pochodzi zaledwie 147,1 mln dolarów, co na chwilę obecną daje globalnie 343,3 mln dolarów. Wszyscy zadają więc sobie pytania o to, co się stało i kto jest winny klapie. Według nowych doniesień krążących po sieci, odpowiedzialność spada na właściciela LucasFilm - wytwórnię Disneya.Jeśli wierzyć internetowym rewelacjom, kiedy Ron Howard został zatrudniony, by de facto nakręcićod nowa, Kathleen Kennedy chciała, że datę premiery przesunąć na grudzień. Na to nie zgodzili się jej szefowie w Disneyu. Wytwórnia zezwoliła na zwiększenie budżetu, ale postawiła warunek: obraz musiał być gotowy na majową premierę.Według internetowych doniesień, Disney ponosi również winę za mało efektywną (i efektowną) kampanię promocyjną poprzedzającą wejście do kin. Podobno szefowie studia obawiali się, że działania marketingowe promujące spin-offmoże zaszkodzić box-office'owym wynikom. Dlatego z promocją widowiska zwlekano do ostatniej chwili, dając produkcji Marvela pierwszeństwo.Tyle na temat wskazywania winnych. Ale w sieci krążą też informacje na temat konsekwencji, jakie pociągnie za sobą klapa. Jak podaje portal Collider, LucasFilm wstrzymało prace nad wszystkimi spin-offamii nie jest jasne, czy w najbliższym czasie do nich wróci. Osoby, które już pracowały nad filmem o przygodach Obi-Wan Kenobiego zostały zwolnione ze swoich obowiązków. Boba Fett też nie dostanie na razie własnego widowiska ( James Mangold prowadził rozmowy w sprawie reżyserii jeszcze przed premierą).Zdaniem portalu Collider LucasFilm zamiast na spin-offach skupi się na dwóch nowych trylogiach. Pierwszą z nich przygotowuje Rian Johnson , reżyser, a drugą twórcy D.B. Weiss . Priorytetem LucasFilm są też: aktorski serial Jona Favreau oraz serial animeStar Wars News Net z kolei dodaje, że w LucasFilm panuje przekonanie, że nie należy powierzać reżyserii obiecującym, ale blockbusterowo niedoświadczonym reżyserem. Od teraz filmy spod znakumają kręcić weterani, osoby sprawdzone w realizacji wielkich widowisk.Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia LucasFilm z reżyserami, takie podejście nie jest niczym zaskakującym. Wystarczy przypomnieć, że zanim Phil Lord Chris Miller zostali zwolnieni ze stanowiska reżyserów, mieliśmy przypadek Josha Tranka , którego z wielkim hukiem odsunięto od spin-offu. Problemów dostarczył LucasFilm również Gareth Edwards , reżyser. Widowisko musiał poprawiać Tony GIlroy , który podczas dokrętek kompletnie zmienił trzeci akt ( Edwards pozwolił odsunąć się od projektu, dzięki czemu oficjalnie pozostał jego reżyserem).