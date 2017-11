Disney oskarżony o splagiatowanie "Piratów z Karaibów"

Firma Walt Disney Company została oskarżona o naruszenie praw autorskich. Do sądu wpłynął pozew, którego przedmiotem jest przebojowa seria filmówAutorzy pozwu, A. Lee Alfred II i Ezequiel Martinez Jr., sugerują, że Disney ukradł z napisanego przez nich w 2000 roku scenariusza "objęte prawem autorskim elementy: wątki, lokacje, dialogi, postacie, ton oraz kolejność wydarzeń". Scenariusz nosił tytuł "Pirates of the Carribean". Pierwsza część popularnej serii,miała premierę w 2003 roku.Panowie twierdzą, że przedstawili swój tekst Disneyowi, kiedy pracowali dla studia nad niezrealizowanym projektem. Podobno scenariusz został skopiowany bez ich zgody, a wytwórnia zapłaciła im jedynie za pracę przy, brzmi odpowiedź studia. Powodzi nie wyjaśnili, czemu wystosowanie pozwu zajęło im niemal dwie dekady.