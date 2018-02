Disney wybrał reżysera aktorskiego "Pinokia"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney przygotowuje się do realizacji aktorskiej wersji. Studio właśnie wybrało reżysera projektu. Negocjacje rozpoczął Paul King , reżyser dwóch częścito adaptacja słynnej powieści Carla Collodiego wydanej w XIX wieku. Jej bohaterem jest drewniana marionetka skonstruowana przez stolarza Geppetto, która marzy o tym, by stać się prawdziwym chłopcem. Pinokio ma skłonność do "naginania prawdy", co jednak łatwo wychodzi na jaw. Za każdym razem, kiedy kłamie, jego nos się wydłuża.Pierwotnie obraz miał wyreżyserować Sam Mendes według scenariusza Chrisa Weitza . Teraz jednak okazuje się, że nie tylko reżyser się zmienił, ale też scenarzysta. Jest nim Jack Thorne ). Weitz pozostaje jednak związany z widowiskiem. Będzie bowiem jego producentem.