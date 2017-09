Dlaczego Colin Trevorrow stracił "Gwiezdne wojny IX"?

3 2 1



Nie cichną echa decyzji Kathleen Kennedy dotyczące zwolnienia z posady reżysera Colina Trevorrowa . Głównie dlatego, że oficjalne powody nie zostały ujawnione. Portal Vulture twierdzi jednak, że zna przyczynę.Według anonimowego źródła, na które strona się powołuje, to sam Trevorrow jest sobie winny. Ponoć jest nieznośny egocentrykiem, który na planie zawsze musi udowodnić, że ma rację. I to właśnie narzuceniu swojego zdania poświęca większość energii twórczej.Tak miało być już na planie, gdzie jednak nikt nie odważył się go zwolnić (choć ponoć wiele osób o tym marzyło), ponieważ został zatrudniony bezpośrednio przez Stevena Spielberga . Przy realizacjisytuacja zrobiła się jeszcze gorsza. Podobnie też miało być w przypadku Trevorrow miał być nieustępliwy i głuchy na jakiekolwiek sugestie ze strony LucasFilm. Klapamiała dać pretekst szefowej studia, by samej pozostać nieustępliwą wobec krnąbrnego reżysera.Czy rzeczywiście brak umiejętności interpersonalnych Trevorrowa jest powodem jego zwolnienia? A może jest to jedynie czarny PR? Na razie trudno powiedzieć. Warto jednak przypomnieć, że poprzednio to właśnie charakter reżyserów był wskazywany jako główna przyczyna, dla której Kennedy się ich pozbywała. Josh Trank miał być niekomunikatywny na planie, więc stracił posadę reżysera jednego ze spin-offów. Phil Lord Christopher Miller mieli być upartymi osłami, którzy za wszelką cenę chcieli przeforsować swoje pomysły na