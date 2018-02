Dlaczego reżyser "Uciekaj!" zrezygnował z aktorstwa?

Getty Images © Kevin Winter



Po sukcesie swojego reżyserskiego debiutu Jordan Peele ogłosił, że przechodzi na aktorską emeryturę. Komik zdradził, że impulsem do podjęcia tej decyzji były...Producenci animacji zaproponowali Peele'owi użyczenie głosu emotce Kupie. Twórcaorazdoszedł do wniosku, że zamiast babrać się w filmowych ekskrementach, woli stanąć po drugiej stronie kamery. Ostatecznie rolę Kupy przyjął Patrick Stewart Peele raczej nie żałuje swojej decyzji.były jednym z najgorzej ocenianych filmów ubiegłego roku, podczas gdy dreszczowiecokazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym, który swojemu reżyserowi przyniósł nominację do Oscara.