Dlaczego warto przeczytać "To", nawet jeśli widzieliście film?

Uznawane za najbardziej przerażającą powieść króla grozy "To" od ponad trzech dekad niezmiennie przyprawia czytelników o gęsią skórkę. Mistrzostwo Stephena Kinga i talent do tworzenia mrożących krew w żyłach horrorów doceniły miliony czytelników na całym świecie. Docenili je również filmowcy, którzy nie po raz pierwszy zdecydowali się sięgnąć po przerażającą powieść amerykańskiego pisarza, by przenieść ją na srebrny ekran.Ekranizację kultowego horroru Stephena Kinga w reżyserii Andyego Muschiettiego od 8 września można oglądać w kinach. Pierwszy trailer filmu na podstawie wydanej w 1986 roku książki pobił wszelkie rekordy oglądalności w serwisie YouTube. W ciągu 24 godzin zwiastunzostał obejrzany blisko 197 milionów razy. Do tej pory z rekordu mógł się cieszyć trailer filmu, który osiągnął wynik 112 milionów wyświetleń. Tym samym zwiastun nowej wersji kinowej słynnego horroru Kinga stał się najchętniej oglądanym trailerem wszech czasów. Nie jest również dużym zaskoczeniem, że film nakręcony na podstawiepobił rekord oglądalności w weekend otwarcia, a sama książka znów pnie się w górę na listach bestsellerów na całym świecie.Dlaczego warto przeczytać "To", nawet jeśli widzieliście już ekranizację? Bo film to tylko połowa przerażającej historii zmagań grupy przyjaciół z upiornym klaunem o imieniu Pennywise. Pracująca nad adaptacją powieści ekipa filmowa miała świadomość, że przeniesienie na ekran ponad tysiącstronicowej książki stanowiłoby nie lada wyzwanie. Dlatego też postanowiono skupić się tylko na pierwszej połowie historii, kiedy członkowie "Klubu Frajerów" są jeszcze dziećmi. A jak mówi sam Stephen King: na filmową kontynuację losów dziecięcych bohaterów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Oznacza to, że w tej chwili historię nastolatków z amerykańskiego miasteczka Derry w całości możecie poznać wyłącznie dzięki lekturze zbierającej same pochwały książki.Słynna powieść Stephena Kinga to nie tylko kultowy horror, którym od lat zachwycają się miliony czytelników. To także wstrząsająca opowieść o przygodach wkraczających w dorosłość nastolatków. Miłośnicy prozy Stephena Kinga są zgodni, że "To" słusznie jest uznawane za jedną z najlepszych i najbardziej przerażających powieści mistrza grozy. Szkoda byłoby jej nie poznać.