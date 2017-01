Do kogo w polskim kinie będzie należał rok 2017?

***



Piotr Szkopiak





O główną rolę w biografii Michaliny Wisłockiej ubiegały się czołowe polskie aktorki. Nic dziwnego. Autorka "Sztuki kochania" to wymarzona bohaterka filmowa - charyzmatyczna, bezkompromisowa i nieprzebierająca w słowach lekarka, która w latach 70. odmieniła życie seksualne Polaków. Informacja o tym, że Wisłocką zagra Boczarska , bardzo nas ucieszyła. Utalentowana aktorka, najchętniej obsadzana do tej pory w rolach uwodzicielek, od dawna zasługiwała na ambitniejszy materiał. Osoby, które widziały już nowe dzieło producentówtwierdzą, że Boczarska wywiązała się wzorowo z powierzonego jej zadania. Mamy nadzieję, że(w kinach od 27 stycznia) otworzy nowy rozdział w jej filmografii.Kolejna świetna aktorka, którą zobaczymy w tym sezonie w roli wybitnej przedstawicielki polskiej myśli naukowej. Światowa premieraodbyła się nie byle gdzie, bo na festiwalu w Toronto. Spośród ekipy filmowej największe brawa zebrała właśnie Gruszka jako dwukrotna laureatka nagrody Nobla próbująca wywalczyć sobie należną pozycję w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Czy udział w polsko-francuskiej koprodukcji okaże się dla naszej gwiazdy wstępem do wielkiej europejskiej kariery? Trzymamy za to kciuki. Do polskich kin film zawita 3 marca.Nominowana do Oscara autorkapowraca z kolejnym intrygującym filmem. Kryminalnywedług powieści Olgi Tokarczuk rozpocznie podróż przez kina od startu w konkursie głównym Berlinale. Polskie kino miało w ostatnich latach świetną passę w stolicy Niemiec. Czy po nagrodach za reżyserię dlai scenariusz dlanadeszła pora na Złotego Niedźwiedzia? Oby. Polscy widzowie będą mogli zobaczyćod 24 lutego.Do tej pory kręciła wybitne filmy do spółki mężem, zmarłym w 2014 roku Krzysztofem Krauzem miało być ich kolejnym wspólnym przedsięwzięciem. Szykowali się do niego przez kilka lat. Ostatecznie na plan zdjęciowy weszła tylko ona.- mówiła Kos-Krauze w wywiadzie dla "Forbesa". W rolach głównych wystąpiły Jowita Budnik i Eliane Umuhire. Czekamy na oficjalną datę premiery.Redakcja Filmwebu kibicuje mu od czasów jego świetnych występów weorazW tym roku do kin trafią dwa filmy z Kościukiewiczem w roli głównej. Oba z potencjałem na sukces komercyjny i artystyczny. Pierwszy to Kasi Adamik (premiera: 24 marca) - inspirowany autentycznymi zdarzeniami interesujący miks dreszczowca oraz dramatu psychologicznego. Kościukiewicz wcielił się w pisarza Krystiana Balę, który trafił na 25 lat do więzienia za zlecenie zabójstwa domniemanego kochanka żony. W dramacie sportowymw reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego aktor zagrał słynnego śląskiego piłkarza Jana Banasia walczącego o akces do polskiej reprezentacji narodowej. Będą łzy wzruszenia, humor oraz napięcie. W kinach od 12 maja.Ostatnie lata okazały się dla reżysera pasmem sukcesów. Najpierwgarnęli wór nagród i ponad dwa miliony sprzedanych biletów kinowych. Potem zrealizowany dla Canal+ kryminałzdobył serca fanów seriali, bijąc przy okazji rekord oglądalności. Palkowski nie zwalnia tempa -o prawdziwa historia Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach, zwyciężając na tytułowym dystansie. W obsadzie m.in. Jakub Gierszał (jako Górski), Janusz Gajos (w roli Marka Kotańskiego), Magdalena Cielecka Tomasz Kot oraz Adam Woronowicz . Premiera pod koniec roku.W recenzjinapisałem kiedyś, że chciałbym zobaczyć, jak Skonieczny - jeden z najzdolniejszych polskich reżyserów młodego pokolenia - mierzy się z kinem gatunkowym. Moje marzenie właśnie się spełnia. Założyciel kolektywu Głęboki Off szykuje dla HBO miniserial według powieści Jakuba Żulczyka "Ślepnąc od świateł". Książka relacjonuje tydzień z życia stołecznego dealera kokainy. Przesiąknięta nihilizmem, pełna seksu i przemocy kryminalna historia to wymarzony materiał dla Skoniecznego . Liczę na to, że do spółki ze swoim etatowym operatorem Kacprem Fertaczem reżyser zafunduje nam również niezapomniany portret Warszawy, polskiego Sin City.Jego dziadek pracował z Wajdą Polańskim . Nominowany do Oscara ojciec zrobił karierę w Ameryce. Brat jest ulubionym operatorem Wojciecha Smarzowskiego . Najmłodszy z klanu wybitnych operatorów (rocznik 1987) ma więc wysoko postawioną poprzeczkę. Wszystko wskazuje jednak na to, że uda mu się do niej doskoczyć. Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy dwa filmy z jego zdjęciami. Pierwszy to wypełniona mastershotami wspomniana jużDrugi to dramat sensacyjny w gwiazdorskiej obsadzie pt.W opowieści o grupie więziennych strażników transportujących groźnego kryminalistę nie zabrakło efektownych (nie mylić z efekciarskimi) jazd kamery rodem z Hollywood. Wielka kariera tuż za rogiem.Jego rodzice urodzili się w Polsce. On przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, gdzie do dziś mieszka i pracuje. Do tej pory reżyserował głównie odcinki popularnych seriali jakczyNowy film Szkopiaka , dreszczowiecodsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów II wojny światowej – ukrywanej przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej. Inspiracją do napisania scenariusza stała się osobista historia reżysera, który w Katyniu stracił dziadka. W obsadzie znalazły się zarówno zagraniczne ( Alex Pettyfer Michael Gambon ) jak i polskie ( Robert Więckiewicz Piotr Stramowski ) gwiazdy. Premiera na przełomie 2017 i 2018 roku.Nie spoczywa na laurach i sumiennie co dwa lata wprowadza na ekrany nowy film. Po międzynarodowym sukcesie(laur za reżyserię na Berlinale plus Europejska Nagroda Filmowa) otrzymała podobno sporo propozycji pracy zagranicą. Na razie postanowiła zostać w Polsce, gdzie nakręciła czarną komedię. W wywiadzie z Portalem Filmowym reżyserka tłumaczyła:Chyba nikt nie będzie specjalnie zdziwiony, jeśli film w ostatniej chwili zostanie dołączony do konkursu głównego festiwalu w Berlinie. Szumowska od kilku lat jest bywalczynią niemieckiej imprezy.Pod względem box office'u ubiegły rok należał do niego. W samej Polsce na dwie częścisprzedano ponad cztery miliony biletów! Patryk Vega nie zasypia gruszek w popiele i już szykuje kolejną odsłonę przygód twardych stołecznych gliniarzy. Na razie nie wiadomo, o czym będzie ona opowiadać. W jednym z wywiadów reżyser twierdził, że przyjrzy się przekrętom na rynku nieruchomości. Gdzie indziej wyczytałem, że pokaże najbardziej widowiskowe policyjne akcje na terenie Europy. W obsadzie podobno ma się znaleźć Doda . Premiera nieoficjalnie planowana jest na jesień. Vega chce również nakręcić filmy o załodze karetki pogotowia, zawodnikach MMA oraz o rosyjskiej mafii. Ciekawe, które z nich dojdą do skutku.