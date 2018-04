Dobre kino w Szczecinie

Szczecin European Film Festival, czyli święto dobrego kina startuje już 14 czerwca! Chcecie być jego częścią? Zapraszamy do przysyłania swoich filmowych propozycji – dokumentów, fabuł, reportaży, animacji, teledysków, video artów – do pięciu sekcji konkursowych SEFF18.Do 25 kwietnia czekamy na zgłoszenia do: Zachodniopomorskich Shortów, w ramach których prezentowane są krótkie metraże twórców związanych z województwem zachodniopomorskim; POP SEFF – konkursu teledysków; TELEFON ART – prezentacji najciekawszych, krótkich reportaży z całego świata; MUSIC SEFF – konkursu filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej.Natomiast trochę później – 20 czerwca upływa deadline na wysłanie propozycji do Konkursu Europejskiego filmów dokumentalnych, którego finał odbędzie się podczas jesiennej odsłony SEFF od 24 do 29 października.Więcej informacji na temat poszczególnych konkursów znajdziecie TUTAJ