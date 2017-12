Doda producentką "GROMU" wg scenariusza Smarzowskiego

W miniony weekend Dorota "Doda" Rabczewska poinformowała swoich fanów, że będzie producentką filmu akcjiNa Instagramie piosenkarka zamieściła tytułową stronę scenariusza autorstwa Wojciecha Smarzowskiego . Opatrzyła ją następującym wpisem:O tym, że Smarzowski miałby nakręcić, mówi się już od ponad dekady. W wywiadzie dla Playboya w lutym 2012 roku reżyser opowiadał:Jak widać, wreszcie się znalazły. Na razie jednak nie wiadomo, czy Smarzowski tylko odsprzedał scenariusz, czy będzie również reżyseremW listopadzie 2005 roku Filmweb donosił: Film ma być sensacyjną fabułą obrazującą pracę jednych z najlepszych żołnierzy świata. Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej została sformowana 13 lipca 1990 r. Jej tworzenie rozpoczęto wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.GROM przygotowany jest do prowadzenia działań specjalnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jest formacją przeznaczoną do zadań specjalnych, przede wszystkim do likwidacji zagrożeń terrorystycznych. Jej głównym zadaniem są akcje ratowania zakładników w wieżowcach, autobusach, pociągach, budynkach, samolotach, na statkach oraz platformach wiertniczych.Jednostka uczestniczyła w misjach na Haiti, kilkakrotnie na Bałkanach, Zatoce Perskiej, Afganistanie i ostatnio w Iraku.Skrót GROM oznacza Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego.Dodę zobaczymy w marcu w filmieZagrała w nim bezwzględną szefową gangu.