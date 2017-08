Domagała i Gąsiorowska w filmie inspirowanym prawdziwą miłością

Ruszyły prace nad filmem, którego gwiazdami są Paweł Domagała Roma Gąsiorowska . Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia. Oto one:Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to klasyczny "Piotruś Pan" i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w pewnym momencie będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy to przyjaźń, czy jednak kochanie? W chwili, gdy ich życie nabierze zupełnie nowego smaku los pokrzyżuje ich plany. Czy miłość faktycznie potrafi przetrwać wszystko? A przede wszystkim - czy trwa wiecznie?Twórcy zapowiadają, że "Serce nie sługa" będzie jednym z najpiękniejszych polskich filmów o miłości, ale nie będzie klasyczną komedią romantyczną. Za kamerą stanął Filip Zylber. W obsadzie są także: Magdalena Różczka, Mateusz Damięcki, Zuzanna Grabowska, Borys Szyc, Tomasz Sapryk, Ewa Kasprzyk, Piotr Głowacki i Krzysztof Stelmaszyk.Premiera planowana jest na przyszły rok.