Donald Sutherland w kosmicznym widowisku z Bradem Pittem

Getty Images © Frazer Harrison



) dołączył do obsady filmu SF. Gwiazdą jest Brad Pitt Jest to opowieść o cierpiącym na łagodną formę autyzmu kosmicznym inżynierze imieniem Roy McBride. Dwadzieścia lat wcześniej jego ojciec wyruszył na Neptuna z misją poszukiwania śladów inteligentnego życia. Teraz Roy wyrusza w podróż przez Układ Słoneczny, by znaleźć odpowiedź na pytania o los ojca i przyczyny fiaska tamtej misji.Kogo zagra Sutherland , tego na razie nie wiadomo. Niektórzy sądzą, że może być ojcem, choć do tej pory wszyscy byli zgodni, że ta rola przypadnie będącemu również w obsadzie Tommy'emu Lee Jonesowi