Douglas Booth założy Mötley Crüe

Getty Images © John Phillips



) zagra jedną z głównych ról w filmie. Za kamerą stanie Jeff Tremaine ).Film będzie historią zespołu Mötley Crüe. Booth wcieli się w postać Nikkiego Sixxa, jednego z założycieli kapeli. Autorką scenariusza jest Amanda Adelson. Tekst powstał na bazie autobiograficznej książki napisanej przez członków zespołu i opublikowanej w 2001 roku.Mötley Crüe to kapela rockowa powstała w 1981 roku. Grupa bardzo szybko stała się popularna i do dziś może poszczycić się bardzo dużą, niezwykle lojalną grupą fanów. Film opowie o typowych wzlotach i upadkach grupy, konfliktach między jej członkami, problemami z nałogami oraz o ich legendarnym zamiłowaniu do groupies.Całość powstanie dla platformy Netflix.