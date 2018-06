Dr Dre szykuje biografię Marvina Gaye'a

Getty Images © J. Emilio Flores



Biografię Marvina Gaye'a próbowali do tej pory przenieść na ekran m.in. F. Gary Gray Scott Rudin . Żadnemu z nich ta sztuka jednak się nie powiodła. Czy więcej szczęścia będzie miał Dr Dre Legendarny hip-hopowy producent coraz śmielej poczyna sobie w świecie kina. W 2015 roku brał udział w realizacji, które zarobiło na całym świecie 200 milionów dolarów. Jeśli chodzi o biografię Gaye'a , prace nad nią są na razie na wczesnym etapie. Do tej pory Dre zdążył zabezpieczyć prawa do wykorzystania w filmie piosenek gwiazdora. Marvin Gaye (1939-1984) to jedna z ikon afroamerykańskiej kultury XX wieku. Karierę muzyczną zaczynał jako śpiewak lokalnego chóru gospel. Później był krótko członkiem grupy The Marquees, a w 1961 wyszedł jego debiutancki album wydany przez Motown. Album nie był przebojem, w przeciwieństwie do drugiego krążka, wydanego w 1963. Od tej pory przez prawie dwie dekady sława Gaye'a rosła. Jednak w życiu prywatnym piosenkarz przechodził coraz większy kryzys. Depresja, agresja i autoagresja związana z nadużywaniem kokainy doprowadziła do tragedii. 1 kwietnia 1984 roku został zastrzelony przez swojego ojca.