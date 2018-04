Droga w utrzymaniu posiadłość zagrozi rodzinie Jude'a Lawa

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



3 2 1



) zagra główną rolę w filmie. W obsadzie jest również Carrie Coon ).Akcja filmu osadzona jest w latach 80. ubiegłego wieku. Law wcieli się w angielskiego przedsiębiorcę, który wraca do kraju ze swoją amerykańską żoną i córką. W Stanach mieszkali przytulnie na przedmieściach. Teraz żyją w izolacji potężnego domostwa, które jest absurdalnie drogie w utrzymaniu. To sprawia, że członkowie rodziny oddalają się od siebie i każde z nich popadnie we własną spiralę autodestrukcji. Czy będą w stanie wyjść cało z tego doświadczenia?Obraz wyreżyseruje Sean Durkin ).