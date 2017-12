Dustin Hoffman obnażał się przed licealistką?

Getty Images © Lars Niki



Portal Variety podaje, że co najmniej trzy kobiety oskarżają aktora Dustina Hoffmana o niestosowne zachowania i napaść seksualną. Chodzi o zdarzenia z lat 80. W dwóch przypadkach dotyczy okresu prac nad filmemPierwszą z oskarżających jest dramatopisarka Cori Thomas, która była szkolną koleżanką córki Hoffmana . Do zdarzenia doszło, kiedy aktor rozwodził się i mieszkał w hotelu. Pewnego dnia po szkole pokazał córce i Thomas (która miała wtedy 16 lat) mieszkanie, do którego miał się wkrótce przeprowadzić. Rodzice dziewczyny mieli odebrać ją z położonej w okolicy restauracji, ale aktor zaoferował, by poczekała na nich w jego pokoju hotelowym.Kiedy ona czekała na rodziców, Hoffman miał wziąć prysznic. Z łazienki wyszedł owinięty jedynie w ręcznik, który w pewnym momencie upadł na podłogę. Aktor miał stać nagi i w ogóle się nie przejmować tym, że 16-latka ogląda jego przyrodzenie. Kiedy w końcu założył szlafrok, poprosił dziewczynę, by pomasowała mu stopy, co też uczyniła. Thomas twierdzi, że nie wie, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby nie telefon z recepcji z informacją, że matka dziewczyny już na nią czeka. Swoim bliskim powiedziała o zdarzeniu dopiero siedem lat później.Drugą z oskarżających kobiet jest Melissa Kester, która spotkała aktora, kiedy ten nagrywał kwestie do filmu. Kobieta, świeżo upieczona absolwentka, była wtedy dziewczyną producenta muzycznego, który również pracował przy filmie. To przez niego spotkała gwiazdora.Podczas jednej z wizyt, Kester obserwowała wraz ze swoim chłopakiem i technikiem nagranie Hoffmana . W pewnym momencie ten poprosił, by kobieta do niego dołączyła. Gdy to zrobiła, zaczął się - niby w żartach - do niej dobierać, nie przejmując się stojącym za szybą jej chłopakiem. Objął ją, a potem wsunął dłoń za jej matki i wszedł w nią palcami. Kester zamarła i nie wiedziała, co ma robić. Palce aktora były w niej, a on sam kontynuował nagranie, jakby nigdy nic. Po kilkunastu minutach, gdy skończył kwestię, wysunął rękę. Miał się zachowywać tak, jakby to wszystko było dobrą zabawą. Potem miał do niej kilkakrotnie dzwonić. Chciał, żeby byli razem, ale Kester odmówiła.Trzecia z kobiet poprosiła Variety o zachowanie anonimowości. Miała 22 lata i była statystką w jednej ze scen kręconych na potrzeby. Pewnego dnia Hoffman podszedł do niej z tekstem "Jesteś prawdziwą aktorką, prawda?", po czym zaprosił ją do swojej garderoby, na co kobieta przystała.Tydzień później Hoffman miał zadzwonić do jej ówczesnej pracy i zaprosić ją ponownie na plan. To był ostatni dzień zdjęciowy. Wizytę uważała za udaną, ale kiedy chciał wracać do domu, gwiazdor nalegał, żeby została. Wszyscy tańczyli, Hoffman zaoferował jej drinka. Kiedy całą grupą wracali limuzyną, Hoffman leżał z nią na siedzeniu w tylnej części. Nie przejmując się innymi ludźmi wsunął jej rękę pod majtki i wszedł w nią palcami. Kobieta zamarła, nie wiedziała, co ma robić, a aktor po prostu się uśmiechał. Nie wie, jak długo trwała ta sytuacja. W końcu samochód zatrzymał się przed budynkiem, w którym mieszkała. Na pożegnanie Hoffman wręczył jej 20 dolarów i powiedział, żeby przyjechał do niego do San Remo.Kobieta twierdzi, że nie wiedziała, co ma robić. W końcu jednak pojechała taksówką do jego mieszkania, gdzie uprawiali seks. Na pytanie dziennikarza, czy wydarzenie w limuzynie miało miejsce za jej zgodą, odpowiada "nie". Na pytanie, czy wydarzenia w domu Hoffmana miały miejsce za jej zgodą, odpowiada "nie wiem". Dustin Hoffman nie skomentował artykułu Variety. Jego przedstawiciele jednak kategorycznie zaprzeczyli zawartym w nim rewelacjom.