Dwóch z sześciu scenarzystów "Homecoming" napisze sequel

Studio Sony właśnie zatrudniło pierwszych scenarzystów do przygotowania fabuły widowiska. Są to Chris McKenna Panowie doskonale znają nową postać Człowieka-Pająka. Obaj pracowali bowiem przy pierwszym. Należy jednak spodziewać się, że zanim rozpoczną się zdjęcia, liczba scenarzystów znacznie wzrośnie. Przy części pierwszej oficjalna lista zawierała bowiem aż sześć nazwisk.Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat drugiego filmu z nowego cyklu. Za reżyserię odpowie zapewne autor oryginału Jon Watts , choć póki co żadnego kontraktu nie podpisał. Sony już jednak ogłosiło, kiedy widowisko trafi do kin. Amerykańska premiera została wyznaczona na 5 lipca 2019 roku.