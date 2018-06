Dwa Brzegi: Nagrodzone Złotą Palmą "Złodziejaszki" na otwarcie

Jużw Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rozpocznie się Mały Wielki Festiwal, czyli. Tegoroczną edycję otworzy pokaz specjalny filmuW swoim najnowszym filmie japoński twórca powraca do wątków zaakcentowanych w poprzednich dziełach (), czyli do tematu rodziny – i zadaje pytanie: co we współczesnym świecie pełnym podziałów, kontrastów i chaosu buduje związki rodzinne? Co spaja życie rodzinne? Czy więzy krwi są gwarancją szczęścia rodzinnego? Słodko-gorzki film o prostych i dobrych ludziach podbił serca publiczności festiwalu canneńskiego i jurorów pod kierunkiem Cate Blanchett , którzy nagrodzili go Złotą Palmą. Jesteśmy pewni, żeskradną również serca widzów Festiwalu Dwa Brzegi.Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbędzie się w dniach2018. System sprzedaży internetowej będzie funkcjonował od 16 lipca.Więcej informacji na Facebooku Instagramie oraz stronie www.dwabrzegi.pl