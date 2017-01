Dwayne Johnson dostanie własny film o Black Adamie

Nadchodzące widowisko z uniwersum DC,, niespodziewanie zmutowało w aż dwa filmy. Nic dziwnego, że Dwayne Johnson był w zeszłym tygodniu niezwykle podekscytowany przed spotkaniem z producentami (o czym poinformował na Twitterze). Ustalono bowiem, że postać, którą zagra, Black Adam, zasługuje na solową produkcję.to opowieść o chłopcu, który po wypowiedzeniu tytułowego magicznego słowa zamienia się w superbohatera. Grany przez Dwayne'a Johnsona Black Adam jest głównym przeciwnikiem Shazama (wcześniej znanego jako Kapitan Marvel). Z czasem jego postać została rozbudowana i nabrała cech antybohatera.Na razie nie wiadomo, kiedy(jeśli taki będzie tytuł drugiego filmu) trafią do kin. Nie wiadomo też, kto stanie za kamerą, choć ostatnio - za sprawą sugestii samego Johnsona - podejrzewano, że będzie to Brad Peyton ).Co powiecie na jeszcze jeden film DC w kolejce?