Dwayne Johnson jako nieśmiertelny kapitan w "Jungle Cruise"?

to przygotowywane przez Disneya widowisko zainspirowane jedną z atrakcji z Disneylandu. Gwiazdami produkcji są Dwayne Johnson Emily Blunt . Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły fabuły.Przejażdżka "Jungle Cruise" pozwala spragnionym mocnych wrażeń odwiedzającym na podróż rzeką wzdłuż dżungli zamieszkanej przez niebezpieczne stworzenia. Johnson porównywał wcześniej film do Katharine Hepburn . Wygląda jednak na to, że film będzie miał silny element nadprzyrodzony. Johnson ma wcielić się w niejakiego Franka, kapitana kursującej po rzece łodzi, na którym wisi klątwa nieśmiertelności. Blunt zagra Lily Houghton, kobietę poszukującą Drzewa Życia, którą Frank ma zabrać w dół rzeki. Do poszukiwania mitycznego drzewa popycha ją śmierć brata, spowodowana zakaźną chorobą.Reżyseruje Jaume Collet-Serra ). Premiera prawdopodobnie wiosną lub latem przyszłego roku.