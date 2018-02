Dwayne Johnson w kolejnym potencjalnym megahicie

Getty Images © Matthias Nareyek



Universal i Legendary wygrały zażartą walkę o prawa do nakręcenia filmu akcji, w którym główną rolę zagra Dwayne Johnson Przedsięwzięcie określane jest jako rozgrywający się w wielu miejscach na Ziemi thriller, którego kluczowym wątkiem będzie napad. Oprócz Johnsona na ekranie pojawi się inna duża gwiazda w równie ważnej roli. Zdaniem producentów projekt ma potencjał, by zainicjować dochodową serię filmów.Scenarzystą i reżyseremjest Rawson Thurber , który współpracował wcześniej z Johnsonem przy, a także czekającym jeszcze na premierę. Za udział w nowym filmie gwiazdor ma zainkasować 20 milionów dolarów. Łączny budżet przedsięwzięcia wyniesie 125 milionów $.Zdjęcia powinny rozpocząć się na początku 2019 roku. Do kin widowisko powinno trafić w 2020.