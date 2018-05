Dylan O'Brien zostanie protegowanym Gary'ego Oldmana

Getty Images © Christopher Polk



) i Gary Oldman ) zagrają główne role w kryminale. Obraz wyreżyseruje Gary Fleder ) według scenariusza W Petera Iliffa ).Jest to historia młodego Ceto, który pobiera nauki w fachu hitmana on pozbawionego skrupułów mafijnego cyngla. Chłopak stracił siostrę. Kiedy więc podczas jednej akcji natyka się na 16-letnią dziewczynę, zamiast ją zlikwidować, ratuje jej życie. Tak nawiązuje się między nimi nić porozumienia. Chłopak zaczyna ją traktować jak swoją siostrę. Dziewczyna prosi go o pomoc, co wprowadzi go na kurs kolizyjny z jego kryminalnym szefem...Projekt powstanie dla Millennium Media. Zdjęcia rozpoczną się w czerwcu w Nowym Orleanie.