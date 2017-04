Dziś startuje Święto Niemego Kina

Festiwal otworzy film(1929), zrealizowany w Norwegii przez George'a Schnéevoigta – duńskiego reżysera, który przez kilka lat był również operatorem filmów Carla Theodora Dreyera . Obraz ten jest uznawany za ukoronowanie norweskiego kina okresu niemego. Jest to poruszający melodramat, wpisujący się w tendencje dominujące w latach 20. i 30. w skandynawskiej kinematografii. Jej twórcy realizowali najczęściej adaptacje literatury, a zdjęcia do nich kręcili w rozległych plenerach ukazujących piękno tamtejszej przyrody. Muzykę na żywo do filmu wykona Günter A. Buchwald – światowej sławy kompozytor specjalizujący się w tworzeniu muzyki do filmów niemych. Artystę, wraz z towarzyszącą mu orkiestrą, będzie można jeszcze usłyszeć dwukrotnie – podczas pokazów(1921) Fritza Langa oraz(1928) Borisa Barneta . Günter A. Buchwald jest jest nie tylko autorem muzyki do wyżej wymienionych tytułów, ale jednocześnie kuratorem pasma "To Lubię", w którym znalazły się ulubione filmy nieme artysty.Dla fanów niemieckiego ekspresjonizmu przygotowaliśmy nocny maraton, podczas którego pokażemy(cz. I "Zygfryd", cz. II "Zemsta Krymhildy"), monumentalne i piękne plastycznie dzieło Fritza Langa z 1924 roku. W programie znalazły się też dwa tytuły radzieckiej szkoły filmowej – słynny(1927) Siergieja Eisensteina i Grigorija Aleksandrowa, zrealizowany na zlecenie władz w 10. rocznicę rewolucji październikowej, oraz komediowa satyra Lwa Kuleszowa (1924).Podczas tegorocznej edycji festiwalu nie zabraknie również ciekawych propozycji dla wielbicieli talentu Charlesa Chaplina . W programie zostały zaplanowane projekcje jego dwóch filmów z roku 1917 –– które są jednymi z najlepszych produkcji artysty z okresu jego współpracy z wytwórnią Mutual. Prawdziwą gratką dla fanów kina przygodowego będzie projekcja filmu(1916) Stuarta Patona – adaptacji prozy Julesa Verne'a, w której wykorzystano imponujące jak na tamte czasy efekty specjalne, wzbogacone o długie sekwencje zdjęć podwodnych. Natomiast wielbicielom polskiego kina zaprezentujemy niedawno odrestaurowany przez Filmotekę Narodową film(1929/1932) Konstantego Meglickiego , jedną z trzech przedwojennych ekranizacji opery Stanisława Moniuszki. Muzykę do filmu wykona orkiestra pod dyrekcją Jerzego Rogiewicza. We współczesnej ilustracji muzycznej zostały wykorzystane fragmenty udźwiękowionej wersji filmu z 1932 roku, w której arie Jontka wykonał Władysław Kiepura , brat słynnego Jana Kiepury . Filmem zamykającym festiwal będzie– pierwsza adaptacja słynnej powieści Josepha Conrada, zrealizowana w roku 1925 przez Victora Fleminga , późniejszego twórcę takich niezapomnianych arcydzieł, jak(1939) czy(1939).Jak co roku, Święto Niemego Kina, to wyjątkowa okazja dla wszystkich prawdziwych koneserów kina, by obejrzeć filmy ze szlachetnego nośnika - taśmy 35 mm. W tym roku będą to filmy:(1924),(1928),(1916),(1927),(1925)Więcej: http://www.fn.org.pl/pl/page/688/swieto-niemego-kina.html