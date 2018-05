Dzień Dziecka spędź z "Piękną i Bestią"!

Dawno, dawno temu w 1991 roku na ekranach kin gościła "baśń stara jak świat", która podbiła serca widzów na całym świecie, a kilka miesięcy później — jako pierwsza animacja w historii — otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy film. Mowa oczywiście o disneyowskiej adaptacji— baśni po raz pierwszy spisanej przez powieściopisarkę Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve w 1740 roku. Stworzona przez Alana Menkena muzyka oraz teksty piosenek autorstwa Howarda Ashtona były głównymi sprawcami sukcesu tej klasycznej, disneyowskiej opowieści, której aktorska adaptacja podbiła serca widzów na całym świecie, stając się jednym z największych sukcesów kinowych 2017 roku, w samej tylko Polsce film obejrzało ponad milion osób.Film został zrealizowany z niesamowitym rozmachem produkcyjnym. Przepiękne dekoracje budowane w 27 studiach jednocześnie, misternie wykonane kostiumy, znakomite efekty specjalne i fenomenalna obsada aktorska z Emmą Watson Danem Stevensem na czele. Producenci zadbali o każdy detal. Akcja filmu osadzona jest w osiemnastowiecznej francuskiej wiosce oraz w barokowym pałacu. Alan Menken powrócił, by opakować swoją baśniową muzykę w nową instrumentację i wspólnie z Timem Rice'em napisać cztery całkiem nowe piosenki. Aleto nie tylko piękne opakowanie, to przede wszystkim głęboka fabularnie historia dziewczyny, która wyprzedza swoją epokę i ośmiela się marzyć o rzeczach pozornie nieosiągalnych, to historia zamkniętego w ciele Bestii chłopca, który dorastał w zbytku, ale bez miłości, to historia, która po raz kolejny przypomina nam, że prawdziwe piękno często kryje się we wnętrzu.Już2018 roku, w Dzień Dziecka, organizatorzy we współpracy z The Walt Disney Company Polska przygotowali specjalny koncert dedykowany całym rodzinom — koncert z cyklu. Po raz pierwszy w tej części Europy film(2017) będzie można obejrzeć z magiczną muzyką Alana Menkena wykonaną przez solistów, Chór Polskiego Radia i Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej pod batutą znanego festiwalowej publiczności z koncertów "Pixar in Concert" czy "Koncerty Disneya: Kraina Lodu" dyrygenta Erika Ochsnera. Po raz pierwszy na świecie wersja koncertowa zostanie zaprezentowana z solistami wykonującymi partie wokalne na żywo.Aktorska adaptacjateż największym przedsięwzięciem dubbingowym w historii The Walt Disney Company Polska. W produkcji udział wzięło ponad 100 osób. Każdy szczegół był ważny — dopracowanie tłumaczenia tekstów w taki sposób, by odpowiadały oryginałowi, ale jednocześnie były jak najbardziej idealnie zsynchronizowane z ruchami ust aktorów, dobór obsady aktorsko-muzycznej tak, żeby głosy w dialogach nie różniły się od tych w piosenkach oraz były jak najbardziej podobne do głosów oryginalnych aktorówWszystko miało znaczenie i wszystko musiało zostać idealnie dopracowane. Na ten film czekały bowiem miliony widzów — dzieci, które od czterech lat ciągle śpiewają piosenki z, ich rodzice, którzy z nostalgią wspominali oryginalną wersję z 1991 roku. Już sama kampania marketingowa biła kolejne rekordy: w ciągu pierwszych 24 godzin pierwszy teaser trailer obejrzało ponad 90 milionów osób, a ostatni już ponad 120 milionów. Studio kapało informacjami — o obsadzie, sukienkach Belli, piosenkach — co dodatkowo podgrzewało atmosferę. W ciągu ośmiu miesięcy od premiery film zarobił już ponad 1,2 miliarda dolarów.