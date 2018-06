E3 2018: "Doom", "Wolfenstein", "RAGE 2" i inne zapowiedzi Bethesdy

3 2 1

Powstaje nowy "DOOM" i jedyne, co na tę chwile dostaliśmy, to krótka zajawka. Rozgrywka ma zostać zaprezentowana 10 sierpnia 2018 na Quakeconie.Pokazano wideo z elementami rozgrywki. Premiera "RAGE 2" wiosną 2019 na PC, PS4 i Xbox One.Nowy, nastawiony na kooperacje "Wolfenstein", osadzony w latach 80., w którym zagramy dziećmi B.J. Blazkowicza.Powstaje kolejne "The Elder Scrolls". Nic więcej poza tym nie wiemy.Była krótka zajawka, czas więc na dłuższy zwiastun. Premiera gry 14 listopada na PC, PS4 i Xbox One.Kolejna zapowiedź, z której nie dowiedzieliśmy się nic.to pierwsze od 25 lat nowe ip Bethesdy, a więcej dowiemy się już niedługo.Dodatek dow rytmie "You Spin Me Round"? Został udostępniony w momencie ogłoszenia, więc już możecie go pobrać.