E3 2018: Najważniejsze zapowiedzi z Nintendo Direct

Praktycznie wszystko co Nintendo miało do pokazania na tegorocznym E3 wyciekło na długo przed startem targów. Udało im się ukryć jedną czy dwie zapowiedzi, ale o największym ich uderzeniu -- wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Tak czy inaczej, zobaczcie najważniejsze zapowiedzi Nintendo z tegorocznego E3.- Smash na Switcha dostał podtytuł, a jego premiera już 7 grudnia 2018.- hit Epic Games zadebiutował na Switchu, możecie go pobrać za darmo i grać wspólnie ze znajomymi z PC, Xboksa i iOS.- po kilku nieudanych pomysłach "Mario Party" zdaje się wracać na właściwe tory. Premiera 5 października 2018.- nowe "Fire Emblem" dostało podtytuł, ale i jego premiera wyskoczyła z 2018 i odbędzie się dopiero w 2019.- duży dodatek jeszcze w tym roku.- premiera 7 sierpnia na Switchu, PS4, PC i Xboksie One.- gra jeszcze w tym roku trafi na Switcha.