E3 2018: Widzieliśmy "Sekiro: Shadows Die Twice"

opowiada historię ninjy, którego zadaniem było służyć i chronić młodego lorda. Niestety, pewnego dnia na horyzoncie pojawił się samuraj Ashina, który nie dość, że porwał młodego lorda, to na dodatek skopał naszemu ninjy tyłek i odciął mu lewą rękę. Tak zaczyna się historia zemsty i odkupienia osadzona w fikcyjnej feudalnej Japonii, nad którą pracują w tej chwili ojcowie seriinie odpływa daleko od poprzednich dokonań studia, jednak stara się być na tyle inne, abyśmy nie czuli, że gramy w "kolejne Soulsy". Nasz ninja w miejscu straconej ręki ma specjalną protezę, która może pełnić różne funkcje w trakcie walki i eksploracji świata. W drugiej zaś dzierży ogromną katanę, a naszym zadaniem jest odpowiednie operowanie tymi dwoma "gadżetami", tak aby przypadkowo przez nie zginąć. Domyślnym wyposażeniem lewej ręki jest kotwiczka, co powoduje, że horyzontalna do tej pory walka w grach From Software zamienia się w wertykalną i wymaga od nas skradania i kombinowania. Kotwiczką możemy się bardzo szybko przemieszczać i z różnych pozycji planować swój atak. Kiedy już trafimy w grupkę oponentów, możemy zmienić tryb lewej ręki i rozrzucić z niej na przykład petardy, które stworzą tymczasową zasłonę dymną i pozwolą nam się zająć każdym z wrogów po kolei. Walka jest szybka i niesamowicie wymagająca, choć mylne sygnały może w pierwszej chwili wysyłać nam brak paska staminy. Gra radzi sobie bardzo dobrze bez niego, wprowadzając system kar oraz nagród za dobre blokowanie, a także idealne wymierzanie ataków.nie wygląda może jak najmocniejsze pozycje z katalogu PlayStation, jednak tam, gdzie brakuje mu wypasionych efektów, to z nawiązką nadrabia stylem. Krew leje się tu hektolitrami, jednak nie liczcie na sceny śmierci wrogów zakrawające o gore – to w końcu gra akcji, a nie wirtualny horror. Co na pewno zasługuje na uwagę, to fakt, że gra będzie w 100% zabawą dla jednej osoby, bez rozgrywki sieciowej w jakiejkolwiek postaci. Brzmi to dziwnie, bo From Software lubiło do swoich gier wrzucać elementy sieciowe, a dzisiejsze Activision to firma opierająca się na dwóch mocnych markach sieciowych strzelanek. Bardzo fajnym systemem, który nam pokazano, była śmierć w grze. Nasz bohater będzie miał możliwość ożycia dokładnie w miejscu, w którym zmarł, jednak z tej funkcji nie będzie można korzystać do woli. Ma to być w jakiś sposób limitowane, a sam system zmartwychwstania będzie można wykorzystać w walce, na przykład podczas ataku zdezorientowanych przeciwników, którzy po zabiciu nas udali się na spacer do innej lokacji.podkreśla swoje pochodzenie w jeszcze jednym miejscu. Twórcy nie byli jeszcze pewni, ale tak ogólnie to nie chcą i raczej nie bedą mieć w swojej grze opcji wyboru poziomu trudności. Nie będzie też do wyboru klas postaci, a sam system rozwijania naszego bohatera ma być zupełnie inny niż w poprzednich grach studia. From Software chce, abyśmy poznali napisaną przez nich historię w określony sposób, dając na przy okazji możliwość kończenia rozdziałów w dowolnej kolejności.Pokaz, w którym uczestniczyłem, był pierwszą publiczną prezentacjąJuż teraz mogę zapewnić, że fani poprzednich gier studia będą zadowoleni, a i dla nowych graczy znajdzie się coś ciekawego. Więcej o produkcji dowiemy się w nadchodzących miesiącach, bo premierę tytułu zaplanowano już na wiosnę 2019.