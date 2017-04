EKRANY: Steven Spielberg tematem najnowszego numeru

Filmy Stevena Spielberga, prawdziwa mozaika pamiętnych obrazów i kultowych tytułów, to dziś integralna część naszego filmowego i kulturowego genotypu. Być może niektórym będzie ciężko się z tym pogodzić, lecz nastoletni widzowieliczą dziś sobie ponad pół wieku, sam Spielberg natomiast skończył już 70 lat. Wciąż jednak jest centralną postacią hollywoodzkiego przemysłu – jako reżyser, producent i ikona fabryki snów. To prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny filmowiec na świecie i niezmiennie fascynująca postać.Jak zwykle jednak nie ograniczamy się tylko do naszego tematu numeru. Już z samych portretów, które proponujemy w tym wydaniu, można by ułożyć interesującą filmoznawczą marszrutę – wystarczy zestawić Spielberga Davidem O. Selznickiem , kolejną postacią "większą niż życie" i ikoną Hollywoodu, tyle że o pół wieku wcześniejszą. Dla tych zaś, którzy czasem lubią odetchnąć od blichtru amerykańskiego kina i preferują mniej uczęszczane ścieżki, polecić można spotkanie z Alexem van Warmerdamem , zapewne najoryginalniejszym spośród najmniej znanych autorów współczesnej Europy. Proponujemy także recenzje nieznanych w Polsce, acz wartych polecenia filmowych odkryć, gier wideo i seriali, felietony Tadeusza Lubelskiego i Piotra Mirskiego, aktorską sylwetkę Andy’ego Serkisa i wiele innych. Zapraszamy do lektury!