EXCLUSIVE: Dacie wiarę opowieściom Toniego Erdmanna?

Już w piątek do kin wejdzie. Obraz jest wielkim zwycięzcą ostatnich Europejskich Nagród Filmowych zdobywając pięć statuetek (za film, scenariusz, reżyserię, dla aktora i aktorki).Przedsmak tego, co Was czeka w kinach znajdziecie poniżej. Oto klip z fragmentem filmu:Winfred jest rozwiedzionym, emerytowanym nauczycielem gry na pianinie, który uwielbia wygłupy i nieustannie robi kawały swoim sąsiadom na niemieckich przedmieściach. Jego córka Ines – pracująca za granicą konsultantka w wielkiej korporacji – lubi mieć wszystko pod kontrolą, równie mocno, jak jej ojciec lubi się zgrywać. Przez lata ich relacje nie układały się zbyt dobrze, więc kiedy ojciec nieoczekiwanie przyjeżdża na kilka dni odwiedzić córkę, jego wizyta przybiera zaskakujący przebieg. Aby przywrócić zestresowanej Ines radość życia i poczucie humoru, Winfred tworzy fikcyjną postać – niepoprawnego biznesmena Toniego Erdmanna.