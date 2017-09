EXCLUSIVE: Dylan O'Brien to "American Assassin" w polskich klipach

3 2 1





Od środy trwają pokazy przedpremierowe, a w piątek do kin w całym kraju trafi. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kilka klipów z fragmentami filmu.Zobaczcie, co na Was czeka w kinach:Mitch Rapp ( Dylan O'Brien ) stracił ukochaną w ataku terrorystycznym. Od tej chwili jego jedynym celem jest zemsta. Oficer szkoleniowy CIA Stan Hurley ( Michael Keaton ) wie, że taki człowiek to dla agencji skarb. Szczególnie jeśli uda się go wzbogacić o pewien szczególny zestaw umiejętności, który uczyni go maszyną do zadań specjalnych. Hurley potrafi tego dokonać. Zanim szkolenie dobiegnie końca Mitch będzie miał okazję wykazać się w akcji. Według danych wywiadu grupa terro-rystów planuje atak z użyciem ładunku atomowego. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich jest dawny uczeń Hurleya. Kogoś takiego może wytropić i zneutralizować tylko ktoś taki jak Mitch Rapp.