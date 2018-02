EXCLUSIVE: Gierszał i Chyra w filmie "Pomiędzy słowami"

3 2 1



Dziś do kin w całej Polsce trafił najnowszy film Urszuli Antoniak . Z tej okazji prezentujemy Wam jego fragment.Klip znajdziecie poniżej:Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-letniego Franza. W piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Michałem. W życiu Michała zachodzą zmiany, gdy spotyka się ze swoim nigdy nie widzianym ojcem – Stanisławem. Stanisław wkracza do świata syna bardziej jako symbol Ojca niż prawdziwy ojciec. Jest ostatnią więzią łączącą Michaela z Polską – krajem, z którym świadomie zerwał kontakt. Obaj są sobie właściwie obcy. Mężczyźni spędzą ze sobą weekend, co odciśnie silne emocjonalne piętno na Michaelu, który zda sobie sprawę ze swego wyobcowania.Poniżej przypominamy nasz wywiad z reżyserką przeprowadzony na Warszawskim Festiwalu Filmowym.