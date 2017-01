EXCLUSIVE: Gwiazdy polskiego dubbingu opowiadają o "Balerinie"

3 2 1



W kinach w całej Polsce możecie już oglądać film animowany. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o nim, to zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału wideo. Gwiazdy polskiej wersji językowej opowiadają, o czym opowiadaKlip znajdziecie poniżej:11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicją magiczny świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicji może pokrzyżować jej największa rywalka – podstępna Camille, której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do kariery. Na szczęście Felicja zawsze może polegać na Wiktorze i Madame Odetcie, którzy nie pozwolą jej zwątpić w siebie i w swoje marzenia.