EXCLUSIVE: John Wick gotowy rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu

Już za tydzień do kin w całym kraju trafi. Z tej okazji mamy dla Was aż trzy nowe, polskie plakaty.Znajdziecie je poniżej:Legendarny super zabójca John Wick znów musi porzucić spokojną emeryturę. Jego dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce z podziemną organizacją włoskich zabójców. Związany ślubami krwi John nie może odmówić. A to znaczy, że znów będzie się działo. Pojawienie się na włoskiej ziemi Johna Wicka będzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. Krew poleje się niczym lawa, a najwięksi twardziele będą błagać o litość. W tej grze John Wick znów przeniesie nas o poziom wyżej.