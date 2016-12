EXCLUSIVE: Nowe arcydzieło Jima Jarmuscha w polskich fragmentach

3 2 1 3 2 1



30 grudnia do kin w całej Polsce trafi. Nowy film Jima Jarmuscha ubiegał się w tym roku o Złotą Palmę festiwalu w Cannes Zanim zobaczycie całość na dużym ekranie, zachęcamy Was do obejrzenia polskich fragmentów filmu. Klipy znajdziecie poniżej:Paterson jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalonych pomysłów żonę, która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków. Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka przesiadująca wieczorami w barze, czy wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.