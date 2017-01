EXCLUSIVE: Odsłaniamy kulisy powstania "Powidoków"

3 2 1



Już 13 stycznia do kin w całej Polsce trafi ostatni film Andrzeja Wajdy . Już dziś jednak możecie poznać kulisy powstawania obrazu.Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, z którego dowiecie się, jak tworzono efekty specjalne. Klip znajdziecie poniżej:Bohaterem filmujest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.