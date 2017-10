EXCLUSIVE: Pan Zagadka zaczyna nową grę na życie i śmierć

3 2 1



Już w piątek do kin w całej Polsce trafi. Dziś mamy dla Was jej przedsmak. Poniżej znajdziecie klip z fragmentem filmu:Miasto paraliżuje strach, gdy policja odkrywa kolejne zmasakrowane zwłoki. Media rozdmuchują teorię o seryjnym mordercy, ale detektywom nie udaje się ustalić żadnego wspólnego mianownika, który łączyłby wszystkie zabójstwa. Aż do dnia, gdy na jaw wyjdzie jeden makabryczny szczegół, który rzuci podejrzenie na dobrze znanego policji mordercę Johna Kramera. Problem w tym, że Kramer nie żyje...