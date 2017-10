EXCLUSIVE: Poznajcie "Fantastyczną kobietę"

3 2 1





Już w piątek do kin w całej Polsce trafi, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na tegorocznym festiwalu w Berlinie film Sebastiána Lelio . Z tej okazji mamy dla Was klipy z fragmentami obrazu.Znajdziecie je poniżej:Orlando ( Francisco Reyes ) planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie młodszej od niego partnerki, Mariny ( Daniela Vega ). Prezent wręcza jej podczas romantycznego wieczoru, który para spędza w Santiago na kolacji i tańcach. Po powrocie do mieszkania mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera go do szpitala, gdzie musi skonfrontować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo nastawioną służbą zdrowia i policją. Wskutek tragicznych wydarzeń będzie musiała zawalczyć o prawo do swoich uczuć, godności, a nawet przeżywania żałoby.