EXCLUSIVE: Poznajcie mamę i tatę "Cudownego chłopca"

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu. Z tej okazji prezentujemy Wam klipy, dzięki którym poznacie rodziców tytułowego bohatera.Klipy znajdziecie poniżej:Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.wejdzie do kin 19 stycznia. Jednak w wielu miejscach już od dziś odbywać się będą pokazy przedpremierowe. Listę kin i daty tych pokazów znajdziecie poniżej:BIAŁYSTOK - HELIOS BIAŁA - 13-14.01BIELSKO-BIAŁA - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01BYDGOSZCZ - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01BYTOM - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01CZĘSTOCHOWA - CC Galeria Jurajska - 13-14.01 i 17.01EŁK - PLANET CINEMA - 12-18.01GDAŃSK - CC Krewetka - 13-14.01 i 17.01GDAŃSK - HELIOS Alfa - 13-14.01GLIWICE - CC Plaza - 13-14.01 i 17.01GŁOGÓW - CINEMA 3D - 15-18.01KATOWICE - CC Punkt 44 - 13-14.01 i 17.01KATOWICE - CC Silesia - 13-14.01 i 17.01KLUCZBORK - BAJKA - 15.01KŁODZKO - CINEMA 3D - 15-18.01KRAKÓW - CC Bonarka - 13-14.01 i 17.01KRAKÓW - CC Plaza - 13-14.01 i 17.01KRAKÓW - CC Kazimierz - 13-14.01 i 17.01KRAKÓW - CC Zakopianka - 13-14.01 i 17.01KRAKÓW - KINO POD BARANAMI - 17.01KRAKÓW - ARS - 14 i 16.01LUBIN - HELIOS - 16.01LUBLIN - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01ŁÓDŹ - CC Manufaktura - 13-14.01 i 17.01ŁÓDŹ - HELIOS SUKCESJA - 13-14.01 i 16-17.01MYSŁOWICE - OH-KINO - 12-18.01NOWY SĄCZ - SOKÓŁ - 18.01OLSZTYN - HELIOS - 13-14.01, 15 i 18.01OLSZTYN - AVANGARDA 2 - 13-14.01OŁAWA - OH-KINO - 12-18.01PŁOCK - Nove Kino PRZEDWIOŚNIE - 12-13 i 15-17.01POZNAŃ - CC Kinepolis - 13-14.01 i 17.01POZNAŃ - CC Plaza - 13-14.01 i 17.01POZNAŃ - HELIOS - 13-14.01RUDA ŚLĄSKA - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01RYBNIK - CC Plaza - 13-14.01 i 17.01SIEDLCE - HELIOS - 12.01SIEDLCE - Nove Kino SIEDLCE - 12, 15 i 17.01ŚWIDNICA - CINEMA 3D - 15-18.01ŚWINOUJŚCIE - CINEMA 3D - 15-18.01TORUŃ - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01WAŁBRZYCH - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Arkadia - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Bemowo - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Białołęka (Galeria Północna) - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Janki - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Galeria Mokotów - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Promenada- 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - CC Sadyba - 13-14.01 i 17.01WARSZAWA - WISŁA - 12-18.01WARSZAWA - KINOTEKA - 14, 16 i 18.01WROCŁAW - CC Korona - 13-14.01 i 17.01WROCŁAW - CC Wroclawia - 13-14.01 i 17.01WROCŁAW - HELIOS Aleja Bielany - 13-14.01WROCŁAW - OH-KINO - 12-18.01WROCŁAW - DCF / Odra Wrocław - 14-18.01WROCŁAW - NOWE Horyzonty (na Kazimierza) - 18.01ZAKOPANE - SOKOŁ - 15-16 i 18.01ZIELONA GÓRA - CINEMA CITY - 13-14.01 i 17.01