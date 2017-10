EXCLUSIVE: Tak kręcono "Ach śpij kochanie"

3 2 1



Od piątku w kinach wyświetlany jest inspirowany prawdziwą historią film. Jeśli jesteście ciekawi, jak go kręcono, to zapraszamy Was do obejrzenia materiału wideo z planu produkcji.Klip znajdziecie poniżej:Od kilku lat w Krakowie i okolicach znikają ludzie. W sumie 67 osób. Młody śledczy Karski, wbrew swoim przełożonym, stawia hipotezę o seryjnym mordercy. Wkrótce w kręgu podejrzanych pozostaje tylko jeden człowiek: Władysław Mazurkiewicz zwany Pięknym Władkiem. To król życia, zamożny kobieciarz, szanowany obywatel, ale także człowiek o zaskakujących powiązaniach, hipnotycznym uroku i niejasnej przeszłości. Karski w trakcie śledztwa zaczyna napotykać na coraz większe trudności. Znikają dowody i akta spraw. Ludzie, którym ufał odwracają się przeciw niemu, a między nim i podejrzanym tworzy się nietypowa relacja... A w tle całej sprawy jak duch pojawia się tajemnicza piękna kobieta.