EXCLUSIVE: Tak prezentują się "Martwe wody"

Już w najbliższy piątek do kin trafi komedia Brunona Dumonta . Dla tych z Was, którzy chcą poznać bliżej nowe dzieło francuskiego reżysera, mamy dwa klipy zawierające fragmenty filmu.Klipy znajdziecie poniżej:1910 rok, Flandria na północy Francji, ukochana rodzinna kraina reżysera. W okazałej willi żyje miejscowa arystokracja. Tuż obok w skromnych chatach mieszkają rybacy, których głównym zajęciem jest przenoszenie na swoich barkach lepiej urodzonych ludzi. Nagle na lokalnej plaży pojawia się gruby detektyw z asystentem, by rozwikłać sprawę tajemniczych zaginięć. A między arystokratką i wiejskim chłopakiem rodzi się coś na kształt miłości.W głównych rolach pojawiły się gwiazdy europejskiego kina: Fabrice Luchini