EXCLUSIVE: Tak przeprowadza się "Autopsję Jane Doe" (Tylko dla dorosłych)

Od dziś w kinach możecie oglądać niepokojący horror. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o filmie, zanim wybierzecie się na seans, to zachęcamy Was do obejrzenia poniższych klipów wideo. Zawierają one fragmenty obrazu.Fragmenty przeznaczone są wyłącznie dla widzów dorosłych.Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić przyczynę zgonu. To najlepsi specjaliści w mieście, pokładający bezgraniczną wiarę w siłę ludzkiego rozumu. Pracują metodycznie i spokojnie, odrzucając tropy, których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce jednak zmuszeni będą zweryfikować wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczną pojmować sens prawdy, na której trop wpadli, będzie już za późno na odwrót. A nic z czym się dotąd zetknęli nie przygotowało ich na konfrontację z tak niepojętym koszmarem.