EXCLUSIVE: Zabawne fragmenty "Czym chata bogata!"

W piątek do kin wchodzi francuska komedia. Z tej okazji prezentujemy Wam klipy z fragmentami filmu.Znajdziecie je poniżej:Jean-Etienne Fougerole, bogaty pisarz – celebryta podczas telewizyjnego programu, promując swoją nową książkę "Czym chata bogata", nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę. Gdy do jego wspaniałego domu wprowadzą się nowi lokatorzy, cały świat stanie na głowie. Dwie rodziny, dwa światy, różne obyczaje, czy wzajemne uprzedzenia mogą doprowadzić do... wielkiego cygańskiego wesela.