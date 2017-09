EXCLUSIVE: Zdobywca Złotej Palmy w polskich fragmentach

3 2 1





Już 15 września do naszych kin wejdzie– nowy film Rubena Östlunda . Obraz miał swoją premierę w Cannes , gdzie zdobył Złotą Palmę.Już teraz możecie zobaczycie fragmenty filmu. Klipy wideo znajdziecie poniżej:Christian ( Claes Bang ) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka ( Elisabeth Moss ) może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji "The Square", z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.