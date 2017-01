EXCLUSIVE: Zdobywca rekordowej liczby Złotych Globów w polskich fragmentach

3 2 1



to film, który już zdążył przejść do historii. Jest obrazem najhojniej nagrodzonym przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej . Na niedawnej gali zdobył bowiem siedem Złotych Globów. A teraz film wchodzi do naszych kin.Jeśli już nie możecie doczekać się wyprawy do kina, to mamy dla Was przedsmak atrakcji. Poniżej znajdziecie dwa klipy z filmu, w których występują gwiazdyBohaterami filmu są Mia i Sebastian. Ona pracuje w kawiarni i bezskutecznie ubiega się o role na przesłuchaniach. On jest bezrobotnym pianistą marzącym o własnym klubie jazzowym. Ich spotkanie okaże się mieć spore konsekwencje na ich życie prywatne i zawodowe.