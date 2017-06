3 2 1



W piątek do kin trafi nominowana do Oscara animacja. A już dziś możecie obejrzeć dwa fragmenty filmu na naszych stronach.Klipy znajdziecie poniżej:Film skupia się na losach rozbitka, który podczas sztormu ratuje się na tropikalnej wyspie. Początkowo to odludne miejsce jawi mu się jako więzienie, z którego próbuje za wszelką cenę uciec. Jednak jego nastawienie zaczyna się zmieniać, kiedy odkrywa tajemnice wyspy...