Edward Norton w Polsce!

Gwiazda filmówprzyjedzie do Łodzi na zaproszenie festiwalu Transatlantyk. Organizatorzy zaplanowali pokazy jego wybranych filmów oraz spotkanie z widzami. Aktor weźmie też udział w Gali Zamknięcia festiwalu. Będzie to jego pierwsza wizyta w Polsce.Transatlantyk przypomni publiczności trzy wyjątkowe role Edwarda Nortona , w filmach("Lęk pierwotny"),("Podziemny krąg") i Norton karierę zaczął późno, bo jako 25-latek, drugoplanową rolą w Gregory'ego Hoblita . Trudno sobie jednak wyobrazić bardziej spektakularny początek. Na castingu doaktor pokonał 2000 rywali. Rok później otrzymał już nominację do Oscara za swój aktorski debiut, a w dorobku współpracę z Milošem Formanem ) i Woodym Allenem ).W kolejnych latach Norton ugruntował swoją pozycję w Hollywood znakomitymi rolami wSpike'a Lee,Neila Burgera czyRidleya Scotta. Widzowie najbardziej pamiętają jednak dwa jego inne wcielenia: brutalnego skinheada w Tony'ego Kaya oraz zmęczonego życiem bezimiennego narratora Davida Finchera . Ten drugi obraz szybko stał się filmem kultowym, a dla pokolenia widzów urodzonych na przełomie lat 70. i 80. także jednym z ważniejszych tytułów tej dekady. Norton od lat udziela się społecznie. Dwa lata temu pod wpływem jego apelu internauci w kilka dni zebrali 400 tysięcy dolarów dla Syryjczyka, który stracił całą rodzinę podczas nalotu bombowego. Razem z żoną, producentką Shauną Robertson , Norton jest współzałożycielem organizacji CrowdRise, która m.in. wsparła finansowo rodziny ofiar zamachu terrorystycznego w Bostonie. Działa na rzecz ekologii, wspierając choćby fundację Water For People, która walczy z brakiem wody pitnej na świecie. Edward Norton jest powszechnie oceniany przez krytyków jako jeden z najwybitniejszych aktorów Hollywood. Na ekranie pojawia się rzadko, wybierając tylko propozycje, w które może się zaangażować całym sercem. Dla filmu jest w stanie zrobić naprawdę wiele – do roli w "Fight Clubie" nauczył się produkować mydło, a przed kamerą z Bradem Pittem wymieniał podobno prawdziwe ciosy.