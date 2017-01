Ekipa "Ant-Man and the Wasp" wejdzie na plan w czerwcu

3 2 1



Jeśli wierzyć informacjom krążącym po sieci, to już w czerwcu Marvel rozpocznie zdjęcia do kolejnego swojego widowiska. Będzie toTo dobra wiadomość dla tych, którzy nie mogą się już doczekać szczegółów produkcji. Jak na razie bowiem o filmie nie wiemy praktycznie nic. Nie ujawniono nawet tego, kto będzie wrogiem Mrówki i Osy. Teraz, kiedy prace nad scenariuszem będą powoli dobiegać końca, do sieci powinno zacząć trafiać więcej informacji na temat widowiska.W rolach głównych zobaczymy w filmie Paula Rudda Evangeline Lilly . Za kamerą stanie Peyton Reed