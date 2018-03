Ekipa "Top Gun: Maverick" wejdzie na plan w lipcu?

Wszystko wskazuje na to, że prace przygotowawcze do realizacjidobiegają końca. Jeśli wierzyć portalowi Omega Underground, ekipa wejdzie na plan już w lipcu.Jeśli te pogłoski się potwierdzą, to już wkrótce powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat projektu. Póki co bowiem jednym potwierdzonym członkiem obsady jest Tom Cruise , który ponownie wcieli się w Pete'a Mitchella, lepiej znanego jako Maverick. Val Kilmer wielokrotnie sugerował, że też się w filmie pojawi. Jednak oficjalnie nie zostało to dotąd potwierdzone.Za kamerą widowiska stanie Joseph Kosinski , z który Cruise pracował już przy okazji. Paramount jeszcze w tamtym roku wyznaczyło datę premiery na połowę lipca 2019 r.