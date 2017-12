Ekranizacja "Unicestwienia" z Portman nie trafi do polskich kin?

3 2 1



Paramount Pictures prowadzi rozmowy z platformą Netflix. Ich tematem są międzynarodowe prawa do dystrybucji filmuWytwórnia, która ostatnich miesięcy nie może uznać za udane, chce w ten sposób zapewnić sobie dużą widownię filmu przy małych kosztach. Studio nie musiałoby bowiem wydawać pieniędzy na promocję, a do tego wszystkiego z góry otrzyma okrągłą sumkę od Netfliksa.Zgodnie z umową Paramount wprowadzido kin w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach. Trzy tygodnie po amerykańskiej premierze (wyznaczonej na 23 lutego) Netflix będzie mógł pokazać film międzynarodowej widowni na swojej platformie.Jest to umowa podobna do tej, jaką wcześniej Netflix zawarł z New Line. Platforma pokryła połowę budżetu nowego, a w zamian otrzymała zagraniczne prawa dystrybucyjne.jest ekranizacją powieści Jeffa VanderMeera wydanej w Polsce pod tytułem. Jest to pierwszy tom trylogii "Southern Reach". Bohaterką jest biolożka, próbująca odkryć zagadkę tajemniczego zniknięcia jej męża. W tym celu zgadza się wziąć udział w tajnej misji organizowanej przez agencję kryjącą się pod nazwą Souther Reach. Będzie to 12 misja do Strefy X, regionu odciętego od świata i ogłoszonego terenem skażonym biologicznie. Poprzednie 11 misji zakończyło się fiaskiem. Grupa szybko odkrywa bogactwo form życia, które wykraczają poza prawa biologii i ewolucji znane na Ziemi.